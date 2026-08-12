تسجيل 3700 نازح في كوماموتو جراء الزلزال

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان أن عدد النازحين جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في 28 يوليو قد بلغ 3714 نازحًا حتى يوم الثلاثاء.

وشهد هذا الرقم تغيرًا كبيرًا مقارنة بيوم الاثنين بعد أن أجرت مدينة ”أوكي“—التي تضررت بشدة—حصراً جديداً، وتبين أن إجمالي النازحين المقيمين في مراكز الإخلاء المحلية بلغ 690 شخصاً، انخفاضاً من الإحصاء السابق البالغ 2914 شخصاً.

وفي مدينة ”ياتسوشيرو“، تم التأكد من سقوط 147 ضحية إضافية. وبلغ إجمالي عدد الضحايا في جميع أنحاء المحافظة 392 شخصاً حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء، بما في ذلك 39 حالة وفاة و26 حالة إصابة خطيرة.

جدير بالذكر أن الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.1 درجة سجلت شدة زلزالية وصلت إلى 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقاس الشدة الزلزالية الياباني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)