كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان في محافظة كانغوون شرقي البلاد، نحو الساعة السادسة من صباح الأربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع اليابانية بدورها بأن المقذوف يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وأنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وعقب عملية الإطلاق، وجهت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي المسؤولين الحكوميين بجمع المعلومات ذات الصلة وإطلاع الجمهور عليها وعلى آخر المستجدات في أسرع وقت ممكن.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يتبادل المعلومات المتعلقة بعملية الإطلاق بشكل وثيق مع اليابان والولايات المتحدة، مؤكداً أنه يحافظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد تحسبًا لأي عمليات إطلاق إضافية من جانب كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى يوم الخميس الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)