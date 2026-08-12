41 دولة تطالب بالإخطار المسبق عند إطلاق الصواريخ

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- دعت مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة واليابانية، يوم الثلاثاء جميع الدول المعنية إلى إخطار الدول المتأثرة بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، ومركبات الإطلاق الفضائي «قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإطلاق».

وأوضحت الـ 41 دولة في بيان مشترك أن «أنشطة تجارب الصواريخ الأخيرة في منطقة المحيط الهادئ لم تتبع الممارسات القياسية والمعايير التي تعتمدها معظم الدول لإخطار وتجنب النزاعات المتعلقة بإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، والصواريخ المطلقة من الغواصات، ومركبات الإطلاق الفضائي».

وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، أطلق الجيش الصيني ما بدا أنه صاروخ باليستي يُطلق من الغواصات باتجاه المحيط الهادئ من غواصة نووية.

وجاء في البيان أن «إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية دون إشعار مسبق وتفاصيل كافية يُعد أمرًا خطيرًا، ويخلُّ بالأمن والسلام والدول المعنية القريبة من مواقع هذه الاختبارات».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)