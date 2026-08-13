إيون تتعهد بتعويض عائلات ضحايا انفجار مجمعها التجاري في كوماموتو دون انتظار النتائج القانونية

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طوكيو- (وكالة جيجي برس)-- عرضت شركة ”إيون“ (Aeon Co.) يوم الأربعاء خطة لتقديم تعويضات عاجلة لأقارب عمال المتاجر المستأجرة الذين لقوا حتفهم في انفجار وقع بمرفقها التسوقي في محافظة كوماموتو بعيد الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الواقعة في جنوب غرب البلاد في 28 يوليو/تموز.

وقالت شركة التجزئة اليابانية الكبرى في بيان: ”سنستجيب في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالتعويضات دون الانتظار لتحديد المسؤولية القانونية“، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل التعويضات.

وذكرت إيون يوم الثلاثاء أن موظفيها سمحوا لبعض العمال المجلين من المتاجر في ”إيون مول كوماموتو“ الواقع في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو بالدخول مجدداً إلى المبنى لفترة وجيزة لجمع متعلقاتهم الشخصية مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة.

والتقى كيجي أونو، رئيس شركة ”إيون مول“ المشغلة للمرفق، مع عائلات الضحايا لشرح الظروف والاعتذار لهم.

وكان الزلزال قد وقع في حدود الساعة 4:27 مساءً يوم 28 يوليو/تموز، وبلغت شدته 7 درجات، وهي الدرجة الأعلى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني.