العثور على سحالي مخبأة داخل جوارب يؤدي إلى توقيف متهم بالتهريب في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة العاصمة طوكيو القبض على مواطن مكسيكي يبلغ من العمر 23 عامًا للاشتباه في محاولته إدخال تسع سحالي من نوع «السحالي التمساحية الزرقاء» إلى اليابان بصورة غير مشروعة، دون التصريح عنها لدى سلطات الجمارك. وقد اعترف المشتبه به، دانيال إسحاق فيلاسكو بالتاسار، بالتهم الموجهة إليه.

ووفقًا لمذكرة التوقيف، حاول فيلاسكو في 8 أغسطس/آب إدخال السحالي إلى اليابان قادمًا من كوريا الجنوبية، حيث أخفاها داخل حقيبة سفر دون الإفصاح عنها للجمارك. وتخضع السحالي من هذا النوع لقيود على التجارة الدولية بموجب اتفاقية واشنطن (CITES).

وقالت شعبة الجرائم البيئية إنها تلقت في أواخر يوليو/تموز بلاغًا مجهول المصدر يفيد بأن المشتبه به كان يعتزم تهريب السحالي إلى اليابان في الوقت المناسب للمشاركة في معرض وبيع للزواحف.

وأثناء قيام مسؤولي جمارك طوكيو بدوريات في مطار هانيدا، أوقفوا المشتبه به وفتشوا حقيبته، حيث عثروا على 200 سحلية مخبأة داخل 22 زوجًا من الجوارب. ونفقت إحدى السحالي.

وتحقق الشرطة في ملابسات عملية التهريب، بما في ذلك مصدر السحالي والجهة التي كان يعتزم بيعها إليها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)