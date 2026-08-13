اليابان تكثف جهودها لتشديد القواعد المنظمة لإقامة الأجانب

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طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى تشديد اللوائح المتعلقة بالمقيمين الأجانب، في إطار جهودها لتهدئة المخاوف المتزايدة لدى بعض اليابانيين بشأن الارتفاع الحاد في أعداد الأجانب المقيمين في البلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي خطة لرفع رسوم طلبات الحصول على وضع الإقامة بشكل كبير، كما كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة لتشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة.

وبموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، يتعين على الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة إثبات حسن السلوك، وامتلاك أصول أو مهارات كافية تتيح لهم إعالة أنفسهم بصورة مستقلة، وأن يكون منحهم الإقامة متوافقًا مع مصالح اليابان.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطة لتعديل المبادئ التوجيهية الخاصة بمنح الإقامة الدائمة. ومن بين التعديلات المقترحة، اشتراط أن يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم متوسط دخل الفرد في اليابان، وأن تكون قيمة معاشه التقاعدي المتوقع في المستقبل معادلة للمستوى الذي يحصل عليه شخص أمضى 30 عامًا في نظام معاشات الموظفين العام المعروف باسم «كوسي نينكين».

كما تنص المبادئ التوجيهية المعدلة على ضرورة أن يقدم المتقدمون مساهمة فعالة وملموسة للمجتمع الياباني.

وتعتزم وكالة خدمات الهجرة البدء في تطبيق هذه التعديلات تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.