دخول قانون يجرم إهانة العلم الوطني الياباني حيز التنفيذ

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طوكيو - (جيجي برس)-- دخل قانون جديد يجرّم إتلاف العلم الوطني الياباني أو تدنيسه حيز التنفيذ يوم الخميس، وسط استمرار المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على حرية التعبير، ولا سيما في ظل الانتقادات التي ترى أن نطاق الأفعال التي يمكن أن تستوجب العقوبة لا يزال غير واضح.

وبموجب القانون، يمكن أن يواجه من يُلحق الضرر بالعلم الوطني أو يزيله أو يشوّهه علنًا بطريقة تسبب للجمهور «انزعاجًا شديدًا أو اشمئزازًا» عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى 200 ألف ين. كما يشمل التجريم بث مثل هذه الأفعال مباشرة عبر الإنترنت، في حين تُستثنى التسجيلات المؤرشفة.

ويهدف القانون إلى حماية العلم الوطني باعتباره جسمًا ماديًا وملموسًا، فيما يستثني الأعمال الإبداعية، مثل الرسوم المتحركة والصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى الزينة على شكل أعلام المستخدمة في وجبات الأطفال، والتصاميم القماشية والملابس المستوحاة من العلم الوطني.

وينص التشريع على ضرورة تقييم كل حالة بصورة شاملة استنادًا إلى الظروف الموضوعية المحيطة بالفعل، بما في ذلك شكله والملابسات التي وقع فيها، مع مراعاة حرية التعبير وحرية الفكر والمعتقد.

وخلال المداولات البرلمانية التي سبقت إقرار القانون في 17 يوليو/تموز، برز تفسير عبارة «انزعاج شديد» باعتباره إحدى أبرز نقاط الخلاف. وحذّر معارضون من أن غموض هذا التعبير قد يؤدي إلى تقييد التعبير الفني والأنشطة السياسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)