رسام مانغا ياباني يدعو إلى تعلم دروس الحرب لتجنب تكرار أخطاء الماضي

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سايتاما، -(جيجي برس)-- شدد رسام المانغا الياباني كازويوشي تاكيدا، مؤلف سلسلة تتناول معركة وقعت خلال الحرب العالمية الثانية في جزيرة بيليليو الواقعة في غرب المحيط الهادئ، على أهمية تعلم دروس الحرب لتجنب تكرار أخطاء الماضي.

وقال تاكيدا، البالغ من العمر 50 عامًا، ومؤلف مانغا «بيليليو: غيرنيكا في الجنة»، إن «الخطوة الأولى والأهم بالنسبة للأجيال التي لم تعش الحرب هي أن تتعلم عنها»، مشيرًا إلى أن نحو 90% من الأشخاص الذين يعيشون حاليًا في اليابان لم يختبروا الحرب بشكل مباشر.

وفي عام 2015، أي بعد 70 عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ابتكر تاكيدا أول مانغا له تتناول موضوع الحرب في عمل من إصدار واحد.

وقال مستذكرًا القصص التي رواها له مؤرخ متخصص في تاريخ الحرب ويتمتع بمعرفة واسعة بجزيرة بيليليو: «شعرت أن الطريقة التي كان يفكر بها الجنود اليابانيون ويكافحون من أجل البقاء كانت إنسانية للغاية، ولم تكن مختلفة عني. وهذا ما جعلني أرغب في رسم قصصهم في صورة مانغا».

وحول تاكيدا العمل القصير إلى سلسلة مانغا بعنوان «بيليليو»، وجعل الشخصية الرئيسية فيها الجندي الياباني تامارو، وهو جندي من الدرجة الأولى يحلم بأن يصبح رسام مانغا.