تاكايتشي ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم الأربعاء بأهمية ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، بما في ذلك عدم فرض تكاليف إضافية مثل رسوم العبور.

وخلال محادثة هاتفية استمرت نحو 20 دقيقة، حثت تاكايتشي الرئيس الإيراني على إجراء مشاورات ودراسات دقيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط الخام.

وتُعد هذه رابع محادثة هاتفية بين تاكايتشي وبيزشكيان منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وفي ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، أشارت التقارير إلى استمرار جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن في شن هجمات على سفن الشحن في مضيق باب المندب، وهو ممر بحري استراتيجي آخر قرب البحر الأحمر.

ودعت تاكايتشي طهران إلى حث الحوثيين على ممارسة ضبط النفس، قائلة: «نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في مضيق باب المندب من منظور أمن الطاقة».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)