بوتين يجدد تأكيد سيادة روسيا على جزر كوريل

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن الوثائق الدولية تؤكد، بحسب موسكو، أن جزر الكوريل، بما فيها الجزر الأربع التي تسميها اليابان «الأراضي الشمالية»، جزء من الأراضي الروسية، وفقًا لوكالة «تاس» الروسية الرسمية.

وخلال متابعته تدريبات بحرية روسية في مدينة يوجنو-ساخالينسك بأقصى شرق روسيا، وصف بوتين السيطرة الفعلية لبلاده على الجزر الأربع المتنازع عليها بأنها «واقع نشأ عقب نهاية الحرب العالمية الثانية»، مؤكدًا أن هذا الوضع «موثق ومثبت في الوثائق الدولية».

وفي حديثه عن العلاقات اليابانية الروسية، أشاد بوتين بالدور الذي وصفه بالبناء لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، لكنه انتقد العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. وقال إن التحول في موقف طوكيو «لم يكن بأي حال من الأحوال نتيجة استفزاز من جانبنا».

ووفقًا لـ«تاس»، تُعد هذه أول زيارة لبوتين إلى مقاطعة ساخالين منذ يوليو/تموز 2013، حيث يقوم بجولة في عدد من المناطق الروسية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول.

وكان أسطول المحيط الهادئ الروسي قد بدأ في 4 أغسطس/آب تدريبات عسكرية واسعة النطاق لتعزيز الدفاع عن الحدود في شمال غرب المحيط الهادئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)