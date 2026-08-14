بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بأول زيارة له إلى إحدى الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا في غرب المحيط الهادئ وتطالب بها اليابان، وتُعرف في اليابان باسم «الأراضي الشمالية»، وفقًا لما أوردته وكالة «تاس» الروسية الرسمية ووسائل إعلام أخرى.

وزار بوتين جزيرة إيتوروفو، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تأكيد سيطرة روسيا الفعلية على الجزر المتنازع عليها، وإيصال رسالة إلى اليابان بشأن موقف موسكو من العقوبات التي فرضتها عليها.

وكان الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف قد زار جزيرة كوناشيري عام 2010، ليصبح أول رئيس روسي أو سوفيتي سابق يزور إحدى الجزر الأربع التي تطالب بها اليابان. ومنذ ذلك الحين، زار عدد من كبار المسؤولين الروس هذه الجزر، من بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وخلال زيارته إلى إيتوروفو، تفقد بوتين مستشفى ومصنعًا لتجهيز الأسماك برفقة حاكم منطقة ساخالين، فاليري ليمارينكو، الذي تتبع له إداريًا الجزر. كما تذوق بيض السلمون المنتج محليًا.

وفي ظل طقس صافٍ، تحدث بوتين مع عدد من السكان بالقرب من إحدى المدارس، وقال إن الجزيرة تبدو وكأنها منتجع سياحي. ورد عليه السكان بأن الطقس الجيد نادرًا ما تشهده الجزيرة، مازحين بأنه بدا وكأنه جاء خصيصًا تزامنًا مع زيارة الرئيس.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)