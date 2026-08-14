قتيل وشخص آخر بلا مؤشرات حياة جراء الأمطار الغزيرة في تشيبا

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طوكيو - (جيجي برس)-- لقي شخص حتفه، فيما دخل شخص آخر في حالة توقف قلبي وتنفسّي، جراء الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت محافظة تشيبا شرق اليابان بعد ظهر الخميس.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في الساعة 7:30 مساءً، تحذيرات طوارئ من المستوى الخامس بشأن الأمطار الغزيرة لعدد من البلديات في المحافظة الواقعة شرق طوكيو، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات الياباني.

وتشكلت بشكل متقطع مناطق هطول مطري خطية في أنحاء المحافظة، وحذرت الوكالة السكان من مخاطر فيضان المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب مياه الأنهار والانهيارات الأرضية، داعيةً إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر.

وشملت تحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس 18 مدينة، هي: تشيبا، إيتشيهارا، ساكورا، يوتسوكايدو، ياشيماتا، إينزاي، شيروي، إيتشيكاوا، فوناباشي، ماتسودو، ناراشينو، كاشيوا، ياشيو، أبيكو، كاماغايا، توغانه، موبارا وأوميشيـراساتو، إضافة إلى بلدة ناغارا.

كما أصدرت السلطات في الساعة 9:55 مساءً تحذيرات من المستوى الخامس بشأن خطر الانهيارات الأرضية في مدينتي تشيبا، عاصمة المحافظة، وإيتشيهارا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)