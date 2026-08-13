【فيديو】كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع زلزال كوماموتو من داخل غرفة العمليات

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تحدث الدكتور شينيا شيمادا (71 عامًا)، مدير مستشفى كوماموتو العام في مدينة ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو، الذي تضرر بشدة جراء الزلزال، إلى وكالة جيجي برس في 12 أغسطس/آب، مستعرضًا الظروف القاسية التي واجهها المستشفى في أعقاب الكارثة مباشرة.

ووصف شيمادا المشهد داخل المستشفى، حيث كانت الهزات العنيفة تهز غرف العمليات، فيما توافد المرضى المصابون بجروح خطيرة تباعًا، واضطر الأطباء وأفراد الطواقم الطبية إلى مواصلة العمل طوال الليل لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية اللازمة.

ورغم تتابع الهزات الارتدادية وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الصعوبات التي فرضها الزلزال، واصل الأطباء والموظفون جهودهم دون توقف، وتمكنوا من تقديم العلاج للعديد من المصابين وإنقاذ عدد كبير من المرضى.