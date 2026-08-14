ليالي مبيت الزوار الأجانب في اليابان تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بـ55.6%

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طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ عدد ليالي المبيت التي قضاها الزوار الأجانب في اليابان نحو 179.92 مليون ليلة في عام 2025، بزيادة قدرها 55.6% مقارنة بمستويات عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا وفقًا لمسح أجرته وكالة السياحة اليابانية.

وأظهر المسح أن 39 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان سجلت أعدادًا من ليالي مبيت الزوار الأجانب تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة.

وشمل المسح الفنادق والريوكان، وهي النزل اليابانية التقليدية، في جميع أنحاء البلاد، وجمع بيانات عن أعداد النزلاء الشهرية ومعدلات إشغال الغرف.

وسجلت محافظة إهيمي غربي اليابان أعلى معدل نمو، إذ بلغ عدد ليالي مبيت الزوار الأجانب فيها 580 ألف ليلة في عام 2025، بزيادة قدرها 2.7 مرة مقارنة بعام 2019.

وجاءت بعدها محافظة إيشيكاوا وسط اليابان، التي سجلت 2.14 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 2.2 مرة، ثم طوكيو التي سجلت 60.12 مليون ليلة، بزيادة بلغت ضعفين مقارنة بعام 2019.

في المقابل، سجلت محافظة ساغا جنوب غربي اليابان أكبر انخفاض، إذ تراجع عدد ليالي مبيت الزوار الأجانب فيها بنسبة 30.0% مقارنة بعام 2019. وجاءت بعدها محافظة شيغا غربي اليابان بانخفاض 27.3%، ومحافظة ميازاكي جنوب غربي البلاد بانخفاض 19.4%.

وبدأت إهيمي في السنة المالية 2023 الترويج لسياحة الغولف، مستفيدة من تزايد شعبية هذه الرياضة في كوريا الجنوبية خلال فترة الجائحة. ففي كوريا الجنوبية، تكون فصول الشتاء شديدة البرودة، كما أن رسوم لعب الغولف مرتفعة.

وبحسب منظمة السياحة الوطنية اليابانية، بلغ إجمالي عدد الزوار الكوريين الجنوبيين الذين أقاموا لليلة واحدة على الأقل في إهيمي خلال عام 2025 نحو 204 آلاف شخص، أي ما يقارب ستة أضعاف العدد المسجل في عام 2019.