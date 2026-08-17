خدمة رعاية مؤقتة تُنقذ الحيوانات الأليفة عقب زلزال كوماموتو في اليابان
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كوماموتو - (جيجي برس)-- أُتيحت خدمة مؤقتة لرعاية الحيوانات الأليفة لأصحابها في المناطق التي دمرها زلزال قوي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان الشهر الماضي، وذلك بعد رفض بعض مراكز الإيواء استقبال حيواناتهم المحبوبة.
ورأت ميتشيو أويضا (75 عاماً)، وهي من سكان بلدة هيكاوا في كوماموتو، قطتها ”هينا“ تضعف بعد أن تركتها في المنزل، إلا أن القطة تعافت لاحقاً بعد تلقيها الرعاية في مستشفى بيطري.
وقالت أويضا وهي تبتسم: ”أصبحتُ قادرّة على الشعور بإيجابية أكبر“. وكانت دُمّرت دارها بالكامل جراء الزلزال الذي وقع في 28 يوليو/تموز.
وفور وقوع الهزة الأرضية، تمكنت من التأكد من سلامة ”هينا“، لكن القطة اختفت لاحقاً. وبعد ترك الطعام أمام منزلها، استطاعت أويضا رؤية أليفتها مجدداً بعد يومين.
لكن أويضا لم تتمكن من أخذ ”هينا“ معها إلى مركز الإيواء الذي كانت تقيم فيه، مما أضطرها للعودة إلى منزلها المتضرر لإطعام القطة. وفي كل مرة كانت تذهب فيها إلى هناك، كانت القطة تخرج من بين ركام الأنقاض، لكن وزنها كان يتناقص شيئاً فشيئاً.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)