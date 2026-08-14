واشنطن تؤكد دعمها لسيادة اليابان على «الأراضي الشمالية» التي تسيطر عليها روسيا

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أكدت الحكومة الأمريكية دعمها لسيادة اليابان على أربع جزر تسيطر عليها روسيا في شمال غرب المحيط الهادئ، وتطالب بها اليابان باعتبارها «الأراضي الشمالية»، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وكالة جيجي برس يوم الخميس.

ورداً على سؤال بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، للمرة الأولى إلى إحدى هذه الجزر، قال المتحدث إن «الحكومة الأمريكية لطالما اعترفت بسيادة اليابان على االأراضي الشمالية»، الواقعة شمال شرق هوكايدو، أقصى المحافظات اليابانية شمالاً.

وأضاف المتحدث: «التحالف الياباني-الأمريكي هو حجر الزاوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، ولم يكن في أي وقت مضى أقوى مما هو عليه الآن».

وتابع قائلاً: «نحن نعارض بشدة أي تحرك من شأنه تقويض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».