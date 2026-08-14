ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تشيبا إلى 4 قتلى

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تشيبا - (جيجي برس)-- أعلن مقر الاستجابة للكوارث في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، أن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص، فيما تعرض شخص آخر لتوقف في القلب والتنفس، وذلك قبل أن تتراجع حدة الأمطار في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد خفّضت، عند الساعة 5:15 صباحًا، مستوى التحذيرات الخاصة بالأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البلديات التي كانت خاضعة لتحذيرات الطوارئ من المستوى الخامس (الأعلى)، إلى المستوى الرابع أو أقل ضمن نظام التحذير الياباني المؤلف من خمس درجات.

ورغم ذلك، واصلت الوكالة دعوة السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب استمرار مخاطر الانهيارات الأرضية، وارتفاع منسوب الأنهار، وغمر المناطق المنخفضة بالمياه، وحدوث الفيضانات.

ومن المتوقع أن يستمر عدم الاستقرار الجوي واحتمال هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو–كوشين الشرقية حتى صباح السبت.

ووفقًا لمقر الاستجابة للكوارث، فقد شملت الوفيات شخصًا في مدينة إيتشيكاوا، وشخصين في مدينة ساكورا، بينما عُثر على الضحية الرابعة في مدينة ياتشيو.