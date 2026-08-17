اليابان تدرس اتخاذ إجراءات رداً على زيارة بوتين للجزر المتنازع عليها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الحكومة اليابانية دراسة إجراءات محتملة للرد على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى الجزر الأربع الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي تطلق عليها اليابان اسم «الأراضي الشمالية» وتطالب بالسيادة عليها.

وتشمل الخيارات المطروحة تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، إلى جانب احتمال الاستدعاء المؤقت للسفير الياباني لدى موسكو. غير أن اتخاذ مثل هذه الخطوات يتطلب دراسة حذرة، في ظل اعتماد اليابان على روسيا في توفير نحو 10% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وعقد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية اليابانية مشاورات متقطعة يوم الجمعة لبحث سبل الرد، وقال أحد المسؤولين للصحفيين: «نبحث كيفية اتخاذ الرد المناسب».

وكان بوتين قد زار يوم الخميس جزيرة إيتوروفو، إحدى أكبر الجزر الأربع المتنازع عليها، في أول زيارة له على الإطلاق إلى أي من هذه الجزر.

وسارعت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي إلى انتقاد الزيارة، قائلة للصحفيين إنها «لا تتوافق مع موقف اليابان الثابت، وهي أمر غير مقبول على الإطلاق».

كما استدعى وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف إلى مقر الوزارة، حيث قدم له احتجاجًا شديد اللهجة على الزيارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)