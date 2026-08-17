ياباني يبلغ 98 عامًا يحث على تذكر 3.1 مليون ياباني فقدوا حياتهم في الحرب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا كازوهيكو تاكاهاشي (98 عامًا)، أكبر أقارب قتلى الحرب سنًا بين المشاركين في مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب التي أقيمت في طوكيو يوم السبت، إلى عدم نسيان حقيقة أن نحو 3.1 مليون ياباني لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية.

ومع تراجع ذكريات الحرب وابتعاد أهوالها عن ذاكرة الأجيال الجديدة، قرر تاكاهاشي حضور مراسم الذكرى السنوية الـ81 لانتهاء الحرب، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل من أجل السلام.

ويعيش تاكاهاشي حاليًا في مدينة كاواساكي بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، وقد فقد شقيقه الأكبر توميهيكو في الفلبين.

وكان توميهيكو، الذي يكبر تاكاهاشي بـ11 عامًا، قد تخرج في جامعة واسيدا والتحق بالبحرية الإمبراطورية اليابانية عام 1942. وعمل في صيانة الطائرات المقاتلة، متنقلًا بين جزر مارشال والفلبين وتايوان.

ويستعيد تاكاهاشي ذكرياته عن شقيقه قائلًا: «كان أكثر شخص أهابه بعد والدي». لكنه يحتفظ أيضًا بذكريات دافئة معه، مثل اللعب بقطار بخاري، أو الذهاب معه إلى وسط المدينة لشراء الكتب.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)