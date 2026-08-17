حصيلة الأمطار الغزيرة في تشيبا ترتفع إلى 9 قتلى

أخبار اليابان

تشيبا - (جيجي برس)-- ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة القياسية التي ضربت محافظة تشيبا شرقي طوكيو هذا الأسبوع إلى تسعة أشخاص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، وفقًا لمقر الاستجابة للكوارث التابع لحكومة المحافظة.

وقال مقر المحافظة إن 463 شخصًا كانوا لا يزالون يقيمون في 92 مركز إخلاء حتى الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت.

وفي اليوم نفسه، عُثر على رجل في السبعينيات من عمره داخل قناة للري في مدينة إيسومي، وتأكدت وفاته لاحقًا.

وتضم قائمة الضحايا امرأة في السبعينيات من عمرها عُثر عليها داخل سيارة صغيرة غمرتها المياه حتى سقفها في مدينة كاشيوا، ورجلًا في الأربعينيات من عمره حوصر داخل سيارة غمرتها المياه في نفق بمدينة تشيبا.

ووفقًا لإدارة الإطفاء في مدينة تشيبا، لا يزال رجل آخر مفقودًا بعد أن أبلغ رجلًا في السبعينيات من عمره، كان يطلب المساعدة من فوق سقف سيارة غمرتها المياه، بأنه سيعود لإحضار معدات الإنقاذ، قبل أن يختفي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)