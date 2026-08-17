ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار تشيبا الغزيرة إلى 10 قتلى

أخبار اليابان

تشيبا - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة تشيبا يوم الأحد ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة القياسية التي ضربت المحافظة شرقي طوكيو هذا الشهر إلى 10 أشخاص، بينهم حالات لا تزال قيد التحقيق لتحديد مدى ارتباطها بالكارثة، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وكان الضحية العاشر رجلًا في الثلاثينيات من عمره، توفي إثر تسمم بأول أكسيد الكربون بعد استخدامه مولدًا كهربائيًا في منزله عقب انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت حكومة المحافظة إن المياه غمرت نحو 1500 منزل.

وفي الوقت نفسه، تُرك أكثر من 1200 سيارة غارقة على الطرق عقب الأمطار الغزيرة، فيما لا تزال أكثر من 100 سيارة تنتظر الإزالة.

وفي مدينة إيتشيهارا، اصطدمت سيارة بإحدى المركبات المتروكة على الطريق، ما أدى إلى تضرر ثلاث سيارات.

وتسارع السلطات المحلية إلى إزالة المركبات المهجورة التي قد تعرقل مرور سيارات الطوارئ، بينما طلبت حكومة مدينة تشيبا المساعدة من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في جهود إزالة السيارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)