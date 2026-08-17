نحو 60% من اليابانيين القلقين بشأن التعرق يتخلون عن بعض الأنشطة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أظهر مسح مشترك أجرته ثلاث شركات للأدوية أن ما يقرب من 60% من الأشخاص في اليابان الذين يشعرون بالقلق بشأن التعرق قد تخلو عن أنشطة معينة.

ومن بين 9,459 مشاركاً قدموا إجابات صالحة، قال 4,767 شخصاً إنهم يشعرون بالقلق بشأن التعرق. ومن بين هؤلاء، ذكر 58% أنهم تخلو عن أنشطة معينة بسبب التعرق.

وكانت الإجابة الأكثر شيوعاً، والتي أشار إليها 27% منهم، هي التخلي عن ارتداء الملابس المفضلة لديهم. تلا ذلك 20% تجنبوا الاقتراب من الآخرين، و16% امتنعوا عن الخروج خلال النهار أو التخطيط لنزهات طويلة.

وشمل المسح، الذي أُجري عبر الإنترنت في فبراير/شباط من قبل مجموعة شُكّلت من قبل شركة ”كاكين“ للأدوية، وشركة ”هيساميتسو“ للأدوية، وشركة ”ماروهو“، أفراداً تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاماً في جميع أنحاء البلاد. وتهدف المجموعة إلى تعزيز قدر أكبر من الوعي والفهم للمخاوف المتعلقة بالتعرق في المجتمع.

وعندما سُئلوا عما إذا كانوا يعتبرون عرقهم غير نظيف أو غير صحي، أجاب 66% بالإيجاب. بالإضافة إلى ذلك، شعر 65% بأنهم يسببون الإزعاج للآخرين.