محطة فوكوشيما النووية تنهي أحدث دفعة من تصريف المياه المعالجة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئيتشي النووية، يوم الاثنين اكتمال الجولة الرابعة من عمليات تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ خلال السنة المالية 2026.

وفي هذه الجولة، التي بدأت في 30 يوليو/تموز، صرّفت المحطة نحو 7800 طن من المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم المشع، عبر نفق تحت الماء يمتد لنحو كيلومتر واحد قبالة الساحل، وذلك بعد تخفيف المياه بكميات كبيرة من مياه البحر.

وخلال السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان، تعتزم المحطة تصريف ما مجموعه نحو 62,400 طن من المياه المعالجة على ثماني دفعات.

وأظهرت عمليات الفحص والرصد التي أجرتها «تيبكو» والحكومة اليابانية حتى الآن أن مستويات التريتيوم في مياه البحر والمنتجات السمكية لا تزال أقل بكثير من معايير السلامة التي حددتها الحكومة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)