دراسة: النظام الغذائي لليابانيين في عصر إيدو كان أغنى بالمعادن من النظام الغذائي الحديث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف باحثون يابانيون أن عامة السكان الذين عاشوا في المناطق الحضرية خلال عهدي إيدو وميجي ربما كانت أنظمتهم الغذائية أغنى بالمعادن مقارنةً بسكان اليابان في الوقت الحاضر.

ونُشرت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة ريوكوكو والمعهد الوطني للأدب الياباني ومؤسسات أخرى، يوم الاثنين في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» (Scientific Reports).

واعتمد الباحثون في استنتاجاتهم على تحليل عينات شعر عُثر عليها في كتب تاريخية تعود إلى فترة إيدو (1603–1868) وفترة ميجي (1868–1912)، وهي الحقبة التي شهدت بداية تحديث اليابان.

وخلال عصر إيدو، كان الورق يُجمع ويُعاد تدويره على نطاق واسع، ما أدى إلى بقاء شعيرات بشرية داخل الأوراق المعاد تدويرها، والتي استُخدمت لاحقًا في صناعة أغلفة الكتب وتغليفها.

وقام أتسوشي ماروياما، الأستاذ في جامعة ريوكوكو، وأتسوشي إريغوتشي، الأستاذ في المعهد الوطني للأدب الياباني، بجمع عينات شعر من نحو 400 كتاب أمكن تحديد دور النشر وسنوات إصدارها، وذلك من بين قرابة 70 ألف مجلد من الكتب اليابانية المحفوظة في الجامعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)