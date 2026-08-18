اليابان تدعم كولومبيا بمساعدات إغاثية عقب الزلزال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إرسال خيام وأغطية ومستلزمات إغاثة طارئة أخرى إلى كولومبيا، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وجاء القرار استجابةً لطلب رسمي من الحكومة الكولومبية، على أن تُرسل الإمدادات والمساعدات من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)