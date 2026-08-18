روسيا تستدعي السفير الياباني وسط تصاعد التوتر بشأن الجزر المتنازع عليها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين إنه استدعى السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية احتجاج اليابان على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى الجزر المتنازع عليها في شمال غرب المحيط الهادئ الأسبوع الماضي.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي أنه طلب لقاء السفير عقب احتجاج رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ووزير الخارجية توشيميتسو موتيغي على زيارة بوتين للجزيرة يوم الخميس.

وأضاف أن السفارة اليابانية في موسكو أبلغت الجانب الروسي بأن السفير موتو لن يتمكن من الحضور يومي الجمعة أو الاثنين، وهما الموعدان اللذان اقترحتهما وزارة الخارجية الروسية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووصف لافروف الموقف بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، معتبرًا أنه يمثل خرقًا واضحًا للبروتوكول الدبلوماسي. وقال إنه سيناقش مع موتو ليس فقط موقف اليابان من زيارة بوتين لجزيرة إيتوروفو، بل أيضًا أداء السفراء لمهامهم وواجباتهم في الدول المضيفة.

وكانت تاكايتشي ومسؤولون يابانيون آخرون قد قدموا احتجاجات على زيارة بوتين لإيتوروفو، إحدى الجزر الأربع التي تسميها اليابان «الأراضي الشمالية» وتطالب بالسيادة عليها، بينما تسيطر عليها روسيا منذ استيلاء الاتحاد السوفيتي السابق عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)