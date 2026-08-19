موسكو تستدعي السفير الياباني وتحتج بشدة على تصريحات طوكيو بشأن زيارة بوتين لإحدى إيتوروفو

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طوكيو- (جيجي برس)-- استدعى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين يوم الثلاثاء السفير الياباني لدى روسيا أكيرا موتو، معرباً عن احتجاج موسكو الحازم على تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لإحدى الجزر المتنازع عليها في شمال غرب المحيط الهادئ.

وفي المقابل، قال موتو إنه أوضح للجانب الروسي موقف طوكيو تجاه هذه القضية بطريقة مناسبة.

وكان بوتين قد زار يوم الخميس جزيرة إيتوروفو، وهي إحدى الجزر الأربع التي تطالب بها طوكيو وتسيطر عليها موسكو. ووصف رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي هذه الزيارة بأنها ”غير مقبولة على الإطلاق“، مما أثار انتقادات من جانب روسيا.

وقال غالوزين إن سيادة روسيا على هذه الجزر—التي تُعرف بـ ”جزر كوريل الجنوبية“ في روسيا و”الأراضي الشمالية“ في اليابان—ثابتة ولا تزحزح، مجدداً تأكيد موسكو أن الجزر أصبحت أراضٍ روسية كننتيجة للحرب العالمية الثانية.

وإشارةً إلى العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا ودعمها لأوكرانيا، قال أيضاً إن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ التدابير المضادة المناسبة.