اليابان تقر ”ميثاقاً مبدئياً“ لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي لحماية الملكية الفكرية
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طوكيو-(جيجي برس)-- وافقت لجنة حكومية يابانية يوم الثلاثاء بشكل عام على خطة لاعتماد ما يُعرف بـ ”الميثاق المبدئي“ لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحثّت الشركات على الكشف للجمهور عن البيانات المستخدَمة في تدريب الذكاء الاصطناعي وطرق جمع تلك البيانات.
وقُدمت مسودة الميثاق خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة خبراء معنية بحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتم إعداد هذه المسودة وسط مخاوف متزايدة من احتمال استخدام النصوص والصور لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة، مما قد ينتهك حقوق الطبع والنشر، لا سيما مع الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتستند هذه المسودة إلى قانون خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أُقرّ في مايو/أيار 2025، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والابتكار التكنولوجي.
ستتبع الحكومة نهج ”الالتزام أو التوضيح“ ، والذي ستحدد بموجبه ميثاقًا غير ملزم لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي—بما في ذلك مطورو الأنظمة ومزودو الخدمات—مما يتيح لها خيار إما الالتزام بالميثاق أو تقديم شرح علني لأسباب عدم التزامها به.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)