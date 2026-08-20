الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية أكاني

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واشنطن/بروكسل - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، منددة بما وصفته بـ«اعتداء المحكمة على سيادة الدول».

وتواجه المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تحقيقاتها بشأن جرائم حرب يُشتبه في تورط القوات الأمريكية فيها، فضلًا عن إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والولايات المتحدة ليست دولة عضوًا في المحكمة.

وبموجب العقوبات، ستُجمّد أي أصول يملكها الأشخاص المدرجون على القائمة داخل الولايات المتحدة، كما سيُحظر عليهم دخول الأراضي الأمريكية. وإلى جانب أكاني، تشمل العقوبات عبد الله سي، كبير محامي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مواطن سنغالي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، تعليقًا على المحكمة الجنائية الدولية: «لن نتسامح مع اعتداءاتها على سيادة الدول».

وأضاف أن المحكمة «هيئة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة إلى حد قاتل»، متهمًا إياها بإساءة استخدام سلطاتها وتجاوز التفويض الممنوح لها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)