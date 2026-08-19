الإمارات تتجه للاستثمار في مركز ضخم للذكاء الاصطناعي باليابان

أكيتا- (جيجي برس)-- زار شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، محافظة أكيتا يوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين محليين بشأن خطة لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في المحافظة الواقعة شمال شرقي اليابان.

والتقى السفير كلًا من كينتا سوزوكي، حاكم محافظة أكيتا، وجون نومايا، عمدة مدينة أكيتا عاصمة المحافظة، بشكل منفصل، في الوقت الذي تردد فيه أن صندوق الثروة السيادي الإماراتي مهتم بمشروع مركز البيانات.

وقال سوزوكي للفهيم إن إنشاء مركز البيانات يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ”تحويل هيكلنا الصناعي بما يتناسب مع احتياجات العصر“، فيما أعرب نومايا عن استعداده لبحث مختلف أشكال التعاون.

ويقود المشروع كل من شركة S2 المتخصصة في إدارة الخوادم ومقرها مدينة أكيتا، وشركة Bitgrit Inc. الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتضمن المشروع إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، ليكون من بين أكبر مراكز البيانات من نوعه في اليابان، على أن تبدأ عملياته في أقرب وقت ممكن في عام 2030.

وتُقدر تكلفة إنشاء المركز بنحو 2 تريليون ين، ومن المقرر تغطيتها من خلال تمويل تقدمه مؤسسات مالية وصناديق استثمار يابانية وأجنبية.