القضاء الأمريكي يلغي ترخيص مشروع ميناء عملاق ضمن اتفاق استثماري ضخم مع اليابان

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واشنطن- (جيجي برس)-- أُلغي ترخيص مشروع لبناء ميناء للمياه العميقة—وهو جزء من اتفاقية استثمار بقيمة 550 مليار دولار بين اليابان والولايات المتحدة—بموجب قرار صادر عن محكمة استئناف أمريكية، وفق ما كُشف عنه يوم الثلاثاء.

وكانت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية قد أصدرت في فبراير/شباط 2025 تصريحاً لشركة ”تكساس جلف لينك“ (Texas Gulflink LLC) لبناء محطة لتصدير النفط الخام في المياه العميقة قبالة ساحل خليج تكساس، باستثناء البنية التحتية لخطوط الأنابيب المرتبطة به.

غير أن إحدى الجمعيات المدنية رفعت دعوى قضائية، مُحتجةً بأن الموافقة ستسمح بإنشاء ميناء يتداخل مع ميناء آخر في منطقة يُحظر فيها بناء مثل هذه المنشآت.

وفي قرارها الصادر يوم الأربعاء، أيدت محكمة الاستئناف حجة الجمعية، مشيرةً إلى وجود خلل إجرائي خطير في عملية إقرار الترخيص، وأمرت بإلغائه على أساس أن تحديد منطقة المشروع تم بطريقة غير صحيحة.

وقد سلط هذا الحكم الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات ضخمة المساحة في الولايات المتحدة.