فرق المعلمين تتكاتف لإعادة فتح المدارس المتضررة من الزلزال في كوماموتو

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كوماموتو - (جيجي برس)-- تقدم فرق من المعلمين جرى حشدها من مختلف أنحاء اليابان الدعم للمدارس في محافظة كوماموتو، جنوب غربي البلاد، التي تضررت جراء الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الشهر الماضي، وذلك استعدادًا لإعادة فتح المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية.

ويعمل أعضاء هذه الفرق، مستفيدين من خبراتهم السابقة في دعم المناطق المتضررة من الكوارث، على مساعدة المدارس المحلية في استعادة انتظام العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وقد أُطلقت هذه المبادرة للمرة الأولى في محافظة هيوغو عقب زلزال هانشين-أواجي الكبير عام 1995، الذي ضرب غربي اليابان وخلف أضرارًا واسعة.

وفي المناطق المتضررة من زلزال 28 يوليو/ تموز، بما في ذلك مدينتا أوكي وياتسوشيرو في محافظة كوماموتو، من المتوقع أن تستأنف الدراسة في وقت لاحق من أغسطس/ آب أو مطلع سبتمبر/ أيلول، فيما تعتزم بعض المدارس تأجيل موعد إعادة فتحها.

ويزور أعضاء الفرق المناطق المتضررة بناءً على طلب الحكومات المحلية، للمساعدة في الاستعداد لاستئناف الدراسة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعلمين المحليين الذين واجهوا ظروفًا قاسية جراء الكارثة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)