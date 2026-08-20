دراسة تكشف أن القطط تتعرف على بعضها عبر الأحماض الدهنية في البول

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مجموعة دولية من الباحثين، تضم علماء من جامعة إيواتي اليابانية، بأن القطط ربما تتعرف على بعضها بعضًا من خلال التمييز بين أنواع الأحماض الدهنية ونسبها الفريدة عند شم بول القطط الأخرى.

ونُشرت نتائج الدراسة في النسخة الإلكترونية من مجلة «كيرنت بيولوجي» (Current Biology) العلمية الأمريكية يوم الأربعاء.

وركز ماساو ميازاكي، الأستاذ بجامعة إيواتي، وأعضاء الفريق على «استجابة فليمن» (Flehmen response)، وهي سلوك يظهر لدى القطط عند استنشاق البول أو الروائح النفاذة، حيث تفتح أفواهها جزئيًا في محاولة لتحليل الرائحة بصورة أكثر دقة.

وبعد ملاحظة أن هذه الاستجابة تظهر عادةً عند استنشاق القطط روائح أفراد غير مألوفين لها، حدد الباحثون 13 نوعًا من الأحماض الدهنية المتشعبة، ووجدوا أن أنواع هذه الأحماض ونسبها تختلف من قط إلى آخر.

ونظرًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية شبه متطايرة، فإن الروائح التي تحمل المعلومات الموجودة في البول يمكن أن تظل قابلة للكشف لفترة طويلة، ما قد يساعد القطط على التمييز بين أفراد جنسها والتعرف إلى هوياتهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)