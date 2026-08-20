مصرع 4 عمال بعد أن صدمهم قطار سريع في محطة بتوتشيغي اليابانية

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أوتسونوميا، محافظة توتشيغي - (جيجي برس)-- لقي أربعة عمال، تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والستينيات، مصرعهم يوم الخميس بعد أن صدمهم قطار سريع محدود في محطة بمحافظة توتشيغي شرقي اليابان، بحسب السلطات.

وورد بلاغ طارئ إلى إدارة الإطفاء حوالي الساعة 10:45 صباحًا يفيد بأن عمالًا تعرضوا للدهس بواسطة قطار في محطة شين-كانوما التابعة لخط نيكّو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية، في مدينة كانوما.

وأكدت السلطات وفاة العمال الأربعة بعد نقلهم إلى مستشفى في المدينة.

وقالت شركة السكك الحديدية إن القطار السريع المكون من ست عربات، والمتجه من محطة توبو-نيكو في توتشيغي إلى محطة أساكوسا في طوكيو، صدم الرجال أثناء قيامهم بأعمال لإزالة الأعشاب الضارة من على طول القضبان.

وكان على متن القطار نحو 50 راكبًا، ولم يصب أي منهم بأذى.