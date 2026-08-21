موتيغي يؤكد لعمان رفض اليابان فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي لنظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، يوم الخميس، بأنه من الضروري ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، دون فرض أي تكاليف إضافية.

وخلال اجتماع عُقد في العاصمة العُمانية مسقط، شدد موتيغي على أهمية إجراء مشاورات بين أطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المطلة على المضيق والدول التي تعتمد عليه، من أجل ضمان حرية الملاحة وسلامتها.

وقال موتيغي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقب الاجتماع إن الجانبين أكدا أهمية التنسيق الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وتُعد سلطنة عُمان، التي تطل على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، طرفًا رئيسيًا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بأمن الملاحة في الممر المائي، إذ تجري مسقط محادثات مع إيران، الواقعة على الجانب الشمالي من المضيق، بشأن مستقبل حركة الملاحة فيه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)