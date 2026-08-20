【فيديو】لوحة فنية من حقول الأرز تجسد أداء بطل التزلج يوزورو هانيو في ميياغي

أخبار اليابان

تشهد مدينة كاكودا بمحافظة مياغي الفترة الحالية ذروة جمال ”فن حقول الأرز“ (Tanbo Art)، والذي يجسد المتزلج الفني المحترف يوزورو هانيو، ابن مدينة سينداي.

تم اختيار أدائه الشهير على ألحان مقطوعة ”بالاد رقم 1“ للشوبان—والذي قدمه في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018—كموضوع رئيسي للوحة. ونظراً لوجود مركز كاكودا الفضائي التابع لوكالة ”جاكسا“ (JAXA) بالمدينة، فقد تم رسم اللوحة برمزية تجمع بين القمر والنجم في الخلفية، باستخدام 10 أنواع مختلفة من نبات الأرز.

يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة هذا العمل الفني حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، حيث تتزين سنابل الأرز باللون الذهبي.