حاملة طائرات أمريكية متمركزة في اليابان تنتشر في الشرق الأوسط

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، وصول حاملة الطائرات النووية «يو إس إس جورج واشنطن»، المتمركزة في قاعدة يوكوسوكا البحرية بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تحل الحاملة محل حاملة الطائرات النووية الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي أمضت أكثر من 270 يومًا في البحر لتنفيذ عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران.

وتعكس عملية الانتشار رغبة واشنطن في الحفاظ على حضورها العسكري في الشرق الأوسط، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة حصارها البحري لإيران. ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، نُشرت نحو 20 سفينة حربية أمريكية بالقرب من الخليج العربي، من بينها حاملتا الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» و«يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، وكلتاهما تعملان بالطاقة النووية.

وأثار نشر «جورج واشنطن» في الشرق الأوسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ترك منطقة المحيط الهادئ، حيث تسعى الصين إلى توسيع نفوذها البحري، من دون وجود حاملة طائرات أمريكية مؤقتًا.

من جانبها، ذكرت منصة «أكسيوس» الإخبارية الأمريكية أن الفجوات المؤقتة في انتشار حاملات الطائرات ليست ظاهرة نادرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)