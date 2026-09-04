مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية في اليابان.. بين دعم الزراعة وتشديد القواعد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تقف مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية في اليابان، التي تستخدم الأراضي في الوقت نفسه لإنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، عند مفترق طرق، في ظل التوجه نحو وضع نظام تنظيمي وقواعد أكثر صرامة عقب سلسلة من الحالات التي لم تستوفِ المعايير المطلوبة، بما في ذلك عدم تحقيق مستويات إنتاج المحاصيل المحددة.

وفي المقابل، يعارض البعض تشديد هذه القواعد، بحجة أنها قد تستبعد المشغلين الملتزمين الذين يسعون إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الزراعة الذكية باستخدام العائدات المتأتية من مبيعات الكهرباء.

وانطلقت أولى هذه المشاريع في اليابان عام 2013، حيث مُنحت موافقات لتركيب ألواح شمسية على الأراضي الزراعية بموجب بند التحويل المؤقت لاستخدام الأراضي، شريطة ألا يقل إنتاج المحاصيل عن 80% من متوسط الإنتاج المحلي للمنطقة المعنية.

وجذبت هذه المشاريع الاهتمام باعتبارها وسيلة لزيادة دخل المزارعين، نظرًا إلى إمكانية استخدام الأرض نفسها للزراعة وتوليد الطاقة من دون فقدانها صفة «الأرض الزراعية»، التي تخضع لمعدلات ضريبة عقارية منخفضة.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة 6137 مشروعًا حتى نهاية السنة المالية 2023.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)