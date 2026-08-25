بومة يابانية تقطع أكثر من 1800 كم دون توقف فوق البحر إلى الفلبين
أخبار اليابانبيئة
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو- (جيجي برس)-- كشف تتبع باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) أن بومة من نوع ”البوبوك الشمالية“ قطعت مسافة تتجاوز 1800 كيلومتر طيراناً متواصلاً فوق البحر من اليابان إلى الفلبين، وذلك وفقاً لدراسة أجراها فريق بحثي يضم جامعة توهوكو اليابانية.
يبلغ طول جسم هذا النوع من البوم نحو 30 سنتيمتراً. وفي اليابان، يعيش في مناطق واسعة باستثناء بعض المناطق مثل جزر أوغاساوارا (وهي جزر نائية تابعة لطوكيو في المحيط الهادئ)، ويتكاثر خلال فصل الصيف في أماكن مثل المتنزهات داخل المناطق الحضرية.
ورغم أنه كان معروفاً أن هذا النوع من البوم يقضي فصل الشتاء في جنوب شرق آسيا، إلا أن مسارات هجرته لم تكن معروفة بالتفصيل.
ولأغراض الدراسة، ثبّت الباحثون أجهزة صغيرة لتسجيل بيانات الـ GPS على أربع بومات من نوع ”البوبوك الشمالي“ كانت تعيش في مدينة سينداي، عاصمة محافظة ميياغي بشمال شرق اليابان.
وأظهر تحليل أُجري الصيف الماضي للبيانات المجمعة من إحدى البومات الأربع أن طائراً ذكراً اتجه جنوباً عبر الأرخبيل الياباني في أواخر أكتوبر/نشرين الأول 2024. ثم طار مسافة 1848 كيلومتراً متواصلة فوق البحر من كيب ساتا بمحافظة كاغوشيما في جنوب غرب اليابان، وصولاً إلى جزيرة لوزون الفلبينية في رحلة استغرقت 36 ساعة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.