السعودية تنشئ مدينة ألعاب مستوحاة من «دراغون بول» قرب باريس

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باريس - (جيجي برس)-- أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الاثنين بأنه سيتم بناء مدينة ترفيهية مستوحاة من سلسلة الأنيمي اليابانية الشهيرة ”دراغون بول Z“ بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

ويُعد هذا التطوير جزءًا من مشروع ضخم بقيادة إستثمارية سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء ثلاثة متنزهات ترفيهية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الخطوة بأنها أكبر مشروع لمدينة ترفيهية في البلاد منذ افتتاح ”ديزني لاند باريس“ عام 1992.

وجاء المشروع ثمرة لقاء جرى عام 2024 بين ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكلاهما من محبي سلسلة ”دراغون بول Z“، واللذين التقيا مجددًا في باريس يوم الاثنين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)