العثور على بيانات شهادة جامعية يُشتبه في تزويرها على حاسوب رئيسة بلدية إيتو السابقة

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء بأن الشرطة ضبطت بيانات يُعتقد أنها لشهادة جامعية مزورة من جهاز حاسوب محمول يعود لـ ”ماكي تاكوبو“، رئيسة بلدية مدينة إيتو بمحافظة شيزوؤكا (وسط اليابان) السابقة.

ووفقًا للمصادر، صادر قسم شرطة محافظة شيزوؤكا البيانات خلال عملية تفتيش لمنزلها في مدينة إيتو في فبراير/ شباط الماضي.

وتواصل تاكوبو (56 عامًا) نفيها لتزوير الوثيقة. وتحتفظ بالنسخة الورقية من الوثيقة—التي تصفها بـ «شهادة التخرج»—في خزنة آمنة بمكتب محاماة في طوكيو ولم تتم مصادرتها، حيث استندت تاكوبو إلى حقها القانوني لمنع مصادرتها.

وفي مارس/ آذار الماضي، وُجهت إلى تاكوبو تهمٌ من دون احتجاز رسمي تتعلق بتزوير وثيقة والإدلاء ببيانات كاذبة خلال اجتماع لمجلس المدينة.

وتواجه تاكوبو اتهامات بتزوير شهادة تخرج من جامعة ”تويو“ في طوكيو وعرضها على رئيس مجلس المدينة ونائبه خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)