الصليب الأحمر الياباني يحذر من تدهور صحة النازحين بعد شهر من زلزال كوماموتو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت جمعية الصليب الأحمر الياباني عن قلقها إزاء المشكلات الصحية المحتملة للنازحين، بعد مرور ما يقرب من شهر على الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان.

وفضلاً عن ذلك، أوضح مسؤولون في الجمعية خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي الصحافة الوطني الياباني بطوكيو يوم الثلاثاء، أن التحديات المستقبلية تشمل تدهور صحة النازحين بسبب طول فترة الإقامة في مراكز الإيواء، وتقديم الدعم للمتضررين الذين يواصلون البقاء في سياراتهم كملاذ إجلاء.

وعقب زلزال 28 يوليو/تموز، الذي بلغت شدته درجتها القصوى (7 درجات على مقياس الشدة الياباني)، أرسلت جمعية الصليب الأحمر الياباني فرق إنقاذ وطبية إلى كوماموتو من منشآتها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وتشارك هذه الفرق في أنشطة متعددة مثل تجهيز الأَسِرَّةِ الكرتونية، تقديم الرعاية الطبية في مراكز الإجلاء، ودعم المؤسسات الطبية المحلية المتضررة.

وبعد وقوع الزلزال مباشرة، تم تسليم المياه والأغذية وإمدادات الإغاثة الأخرى إلى المناطق المتضررة بموجب نظام الدعم الاستباقي وهو نظام يُتيح إرسال المساعدات قبل تلقي الجهات المانحة طلبات مساعدة رسمية من المناطق المنكوبة.