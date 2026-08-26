زيلينسكي يشيد بالعلاقات الوثيقة بين أوكرانيا واليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده باليابان.

وقال زيلينسكي يوم الثلاثاء: «إن اليابان بعيدة جغرافيا عن أوكرانيا، لكننا قريبون للغاية من حيث القيم والمبادئ المشتركة، والفهم المتبادل لأهمية الحرية والاستقلال».

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للإمبراطور الياباني ناروهيتو ورئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي على بعثهما رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي يوم الاثنين.

وأثناء مشاركتها عبر الإنترنت في اجتماع لقادة ”تحالف الراغبين“ بشأن أوكرانيا يوم الاثنين، أعلنت تاكايتشي عن عزم اليابان تعزيز دعمها لأوكرانيا وتكثيف العقوبات المفروضة على روسيا.

ورحّب زيلينسكي بتصريحاتها قائلاً: «نُثمن عالياً رسائلكم المتعلقة بأهمية تشديد العقوبات على روسيا وزيادة الدعم المقدم لبلادنا وشعبنا».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)