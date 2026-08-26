هوندا تتجه لبناء مصنع جديد في أمريكا لتلبية الطلب على السيارات الهجينة
أخبار اليابانتكنولوجيا
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
نيويورك - (جيجي برس)-- كشف مسؤولون في شركة هوندا موتور يوم الثلاثاء عن دراسة الشركة إمكانية إنشاء مصنع جديد للسيارات في الولايات المتحدة لتوسيع تشكيلة سياراتها الهجينة (الهجين)، بهدف بدء تشغيله بحلول عام 2030 تقريباً.
وقد ينتج المصنع الجديد المخطط له سيارات هجينة كبيرة الحجم، مثل طرازات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). وفي الوقت نفسه، لم يفصح المسؤولون عن المواقع المرشحة للمصنع الجديد أو حجم الاستثمار المرتقب.
وتقوم شركة تصنيع السيارات اليابانية الكبرى بتحويل تركيزها نحو السيارات الهجينة بدلاً من الكهربائية بالكامل، والتي يشهد الطلب عليها تراجعاً في أمريكا الشمالية. وتخطط الشركة لإطلاق 15 طرازاً من السيارات الهجينة على مستوى العالم بحلول العام المالي 2029.
وفي الولايات المتحدة، تحظى السيارات الهجينة بإقبال كبير وسط ارتفاع أسعار الوقود. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة الجديدة التي تحمل علامة ”هوندا“ التجارية في السوق الأمريكية رقماً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026.
ويقترب إنتاج الشركة من السيارات في أمريكا الشمالية من طاقته الاستيعابية القصوى، مما دفعها إلى النظر في بناء مصنع جديد مخصص للسيارات الهجينة.