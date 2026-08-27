عدد طلاب الجامعات في اليابان يتجاوز 3 ملايين لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تجاوز عدد طلاب الجامعات في اليابان حاجز 3 ملايين طالب لأول مرة حتى الأول من مايو/أيار، وفقًا للنتائج الأولية للمسح الأساسي حول المدارس والجامعات للعام الدراسي 2026، الذي أعلنته وزارة التعليم يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 3,000,542 طالبًا، بزيادة قدرها 28,130 طالبًا مقارنة بالعام السابق.

وارتفع عدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) بمقدار 18,357 طالبًا، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2,664,194 طالبًا، كما زاد عدد طلاب الدراسات العليا بمقدار 7,670 طالبًا، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 284,802 طالبًا.

وسجل عدد الطالبات في المرحلة الجامعية الأولى مستوى قياسيًا بلغ 1,237,086 طالبة، بزيادة قدرها 16,757 طالبة، حيث شكلت الطالبات أكثر من 90% من إجمالي الزيادة في عدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى في البلاد.

كما بلغ عدد عضوات هيئة التدريس الجامعي 55,342 عضوة، وهو مستوى قياسي، بزيادة قدرها 921 عضوة. وارتفعت نسبة النساء من إجمالي أعضاء هيئة التدريس الجامعي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 28.7%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)