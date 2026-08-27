اليابان والكويت تؤكدان تعزيز التعاون بشأن مضيق هرمز

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، يوم الأربعاء، عزمهما على التعاون الوثيق من أجل إشراك الدول التي تستخدم مضيق هرمز في المحادثات الجارية بشأن مستقبله.

وفيما يتعلق بالمحادثات بين إيران وسلطنة عُمان حول مستقبل مضيق هرمز، اتفق الوزيران، خلال اجتماعهما الذي استمر 45 دقيقة في مقر وزارة الخارجية بطوكيو، على ضرورة بحث هذه المسألة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول التي تستخدم المضيق.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما تشهده من تطور متنام في ضوء الارتقاء بها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما جرى التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية - اليابانية تزامنا مع الذكرى السادسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب موتيغي عن امتنانه للكويت لما تقدمه من إمدادات مستمرة وطويلة الأمد من النفط الخام. وردًا على ذلك، أكد الشيخ جراح أن الكويت ستواصل توفير إمدادات مستقرة من النفط الخام لليابان.

كما اتفق الجانبان على تسريع وتيرة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت لاحق، أجرى الشيخ جراح محادثات مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في مكتب رئاسة الوزراء بطوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)