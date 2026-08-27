شركات يابانية تنشئ مركزًا لتدريب الذكاء الاصطناعي للروبوتات البشرية

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تشيبا - (جيجي برس)-- أطلق تحالف من الشركات اليابانية مركزًا للبيانات يهدف إلى تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المخصصة للأنظمة المادية على أداء مهام بشرية، تمهيدًا لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في المصانع وعمليات الخدمات اللوجستية.

وتتولى تشغيل هذه المنشأة، الواقعة في مدينة ناراشينو بمحافظة تشيبا شرقي طوكيو، شركة جيه إتش آر تي آي، وهي تحالف يضم خمس شركات، من بينها شركة تسومورا المتخصصة في الأدوية العشبية الصينية، وشركة يامازين المتخصصة في تجارة الآلات.

وسيجمع الشركاء مواردهم لجمع كميات هائلة من بيانات العمل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مهمة يصعب على شركة واحدة تنفيذها بمفردها، بهدف وضع الروبوتات الشبيهة بالبشر قيد الاستخدام العملي في البيئات الصناعية.

ويمكن للمركز استيعاب ما يصل إلى 40 روبوتًا شبيهًا بالبشر صينية الصنع، مع وجود مشغلين في الموقع؛ إذ يتحكم هؤلاء المشغلون في الروبوتات ويجمعون البيانات أثناء ارتدائهم نظارات الواقع الافتراضي. كما تضم المنشأة مساحات تحاكي بيئات العمل الفعلية لاختبار التطبيقات المحتملة.

وتهدف شركة جيه إتش آر تي آي إلى نشر هذه الروبوتات للقيام بمهام بسيطة، مثل نقل المواد، خلال السنة المالية 2026 التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)