انطلاق معرض الألعاب في طوكيو وسط أجواء حافلة بالابتكار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انطلق يوم الخميس في طوكيو معرض الألعاب الياباني السنوي، بمشاركة أكثر من 180 شركة مصنّعة تعرض منتجات جديدة وأخرى بارزة، من بينها ألعاب تستهدف فئة «كيدالتس»، أي البالغين الذين يستمتعون باللعب بالألعاب، إلى جانب منتجات موجهة للسياح القادمين إلى اليابان.

وتعرض شركة «بانداي» خاتم «تاماغوتشي»، وهو جهاز يبلغ طوله 2.8 سنتيمتر، صُمم احتفالًا بالذكرى الثلاثين لإطلاق سلسلة الحيوانات الأليفة الافتراضية الشهيرة «تاماغوتشي»، ويتيح للمستخدمين تربية 30 شخصية مختلفة.

كما خصصت الشركة قسمًا لسلسلة المانغا والأنمي الشهيرة «تشيكاوا». ومن بين المنتجات المعروضة «هاتف تشيكاوا سمارت»، وهي لعبة مزودة بكاميرا وتطبيقات تتيح للأطفال الاستمتاع بتجربة واقعية لاستخدام الهواتف الذكية.

ومن جانبها، تعرض شركة «تومي» نموذجًا لقطار الألعاب «بلاريل»، مستوحى من تصميم قطار الاختبار فائق السرعة الشهير «دكتور يلو». ويبلغ طول النموذج 47 سنتيمترًا، ما يمنحه قوة كبيرة أثناء سيره على المسار.

وتعكس بعض الألعاب الاتجاهات الاجتماعية الحديثة؛ فعلى سبيل المثال، تقدم شركة «ميغا هاوس» لعبة «تصنيف الاستثمار»، وهي لعبة لوحية يسعى فيها اللاعبون إلى تنمية ثرواتهم من خلال الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)