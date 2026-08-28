5 مواطنين يابانيين مفقودون إثر فيضانات مفاجئة في نيبال

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نيودلهي - (جيجي برس)-- صرحت السلطات في نيبال، الواقعة في منطقة الهيمالايا، يوم الخميس بأن أكثر من 1400 شخص، بينهم خمسة سياح يابانيين، لا يزالون في عداد المفقودين عقب فيضانات مفاجئة ومميتة ضربت مقاطعة راسووا يوم الأربعاء.

ووفقًا لمصادر في قطاع السياحة النيبالي، فإن اليابانيين الخمسة ينتمون إلى عائلة واحدة.

وذكرت هيئة السياحة النيبالية أن قائمة المفقودين تضم 644 سائحًا، من بينهم 517 أجنبيًا.

وبحسب الشرطة المحلية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات إلى 359 شخصًا على الأقل. وتعرضت منطقة سكنية تقع على ضفاف نهر بوت كوشي، الذي يتدفق من الصين إلى نيبال، لدمار هائل جراء الكارثة، كما لحقت أضرار بالجسور وبعدد من محطات الطاقة الكهرومائية.

من جانبها، أفادت السفارة اليابانية في العاصمة النيبالية كاتماندو بأنها تعمل على التأكد من سلامة المواطنين اليابانيين في أعقاب الكارثة، كما طلبت من السلطات النيبالية البحث عن اليابانيين الخمسة المفقودين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)