اليابان تصدر تحذيرًا طارئًا من المستوى الخامس بسبب أمطار غزيرة في إيشيكاوا وتوياما

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طوكيو- (جيجي برس)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات طوارئ من المستوى الخامس بشأن هطول أمطار غزيرة في بعض البلديات بمحافظتي توياما وإيشيكاوا المركزيتين صباح يوم الخميس.

وبدأت الأمطار الغزيرة تضرب منطقة شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في وقت مبكر من صباح الخميس. وتشمل تحذيرات الطوارئ، التي صدرت في الساعة 6:20 صباحًا، مدينة هيمي في توياما، ومدينة هاكوي، وبلدات شيكا وهوداتسوشيميزو وناكانوتو في إيشيكاوا. ويُعد المستوى الخامس هو الأعلى على مقياس التنبيه من الكوارث التابع للوكالة.

وتطورت نطاقات الهطول الخطي بشكل متقطع في المحافظتين المجاورتين المطلتين على بحر اليابان. وأصدرت البلديات الخمس معلومات إخلاء طارئة من المستوى الخامس (الأعلى على الإطلاق)، حثت فيها السكان على اتخاذ تدابير فورية لحماية أرواحهم.

ووفقًا للسلطات، فإن الأمر يتطلب مستوى عالياً من الحذر لمواجهة فيضانات الطرق والمناطق المنخفضة، وفيضان الأنهار، والانهيارات الأرضية.

وأنشأت كل من حكومتي محافظتي توياما وإيشيكاوا مقرات لمواجهة الكوارث، وتعملان حالياً على تقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)